Любимов поучаствовал в заседании президиума Госсовета, которое провел Путин

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Губернатор Николай Любимов поучаствовал в заседании президиума Госсовета РФ по вопросам государственной аграрной политики, которое провел Владимир Путин. Об этом
Заседание прошло в Москве. На нем руководители правительства, федеральных министерств и ведомств, регионов обсудили актуальные вопросы в сфере АПК, перспективный вклад этого комплекса в решение общенациональной задачи.
Президент подчеркнул, что важно знать запросы и пожелания людей, которые работают сегодня на селе, их оценку деятельности государства по развитию АПК.
Николай Любимов отметил, что меры, которые обсуждались на Госсовете, станут дополнительным стимулом для более эффективного развития аграрного комплекса и инфраструктуры сельских населенных пунктов. По словам Губернатора, регион инициировал участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая начнет действовать с 2020 года.
«Надеемся, что получим субсидии на первый пилотный проект, который хотим реализовать в Александро-Невском районе», — сказал губернатор.
Также глава региона сообщил, что в 2019 году построено 12 фельдшерско-акушерских пунктов в районах. В следующем году запланировано создать еще шеть ФАПов в населенных пунктах.
«Говорилось об ипотеке под 3% годовых. Думаю, регион сможет принять дополнительные меры поддержки молодым семьям в приобретении жилья, — сказал Николай Любимов. — На привлечение в село специалистов помогают действующие программы „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, теперь еще и „Земский учитель“ со следующего года начнет работать». Губернатор поддержал инициативу создания программы «Земский работник культуры», которая еще будет обсуждаться.
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