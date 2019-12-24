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15:52, 24 декабря 2019 363
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Следователи начали искать пропавшего жителя Клепиковского района

Следователи начали искать пропавшего жителя Клепиковского района

Следователи начали искать пропавшего жителя села Алексеево в Клепиковском районе. В последний раз Виктора Веденкина видели в Туме в ночь на 20 октября, сообщили в региональном следкоме.

Мужчина 1984 года рождения ушел из дома в Алексееве вечером 19 октября.

Приметы: рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие светлые с небольшими лобными залысинами, глаза голубые, на груди имеется шрам, на правом плече татуировка — буква «В».

Веденкин может быть одет в куртку зеленого цвета без капюшона, синюю тканевую безрукавку, камуфлированные брюки (светло-зеленого цвета), силиконовые галоши серо-сиреневых тонов 41 размера.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский межрайонный следственный отдел) или 02 (112).


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