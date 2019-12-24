Любимов подарил рязанским сиротам игрушки на Новый год

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 24 декабря, в региональном правительстве прошел новогодний праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки для рязанских сирот. В нем поучаствовали 35 детей из елатомской, костинской, шацкой и рязанской школы-интерната. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Подари детям жизнь».
На празднике активисты центра «Пламенный» показали спектакль и провели интерактив для воспитанников школ-интернатов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил им новогодние подарки.
Глава региона пообщался с гостями праздника и спросил любят ли они Новый год. Дети хором ответили «да».
«Это замечательный, волшебный праздник, в который могут исполниться ваши мечты, — сказал Любимов. — Вы получите подарки, и дальше сможете мечтать о том, кем хотите стать. Самое главное, чтобы вы упорно шли к цели, по-умному упрямо, чтобы хорошо учились, слушались старших и шли вперед к своей мечте. У вас обязательно все получится»
В заключение губернатор пожелал детям исполнения новогодних желаний.
В 2019 году в рязанских торговых центрах «Атрон», «Премьер», «Виктория Плаза» и «Круиз» установили новогодние елки, которые вместо игрушек украсили письмами Деду Морозу от воспитанников школ-интернатов Рязанской области. В письмах дети написали свои пожелания — подарки, которые они хотели бы получить. Акция продлится до 26 декабря.
Для справки
Акция «Подари детям жизнь» реализуется в регионе с 2009 года, его основная цель — привлечение внимания населения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
© RZN.info
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