В Приокском пенсионер на иномарке сбил школьника

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Утром в понедельник, 23 декабря, в Приокском произошло ДТП. Примерно в 7:50 около дома №55 по улице Октябрьской сбили 11-летнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, школьник шел по нерегулируемому переходу, когда на него наехал 70-летний рязанец на Hyundai Elantra.
С травмами пострадавшего доставили в больницу. Ему оказали помощь и отпустили домой.
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