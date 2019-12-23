В дачном доме на окраине Рязани убили женщину

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В Рязани возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в дачном доме по 2-му Сысоевскому проезду. Об этом сообщила
Тело 36-летней уроженки Захаровского района нашли в дачном доме днем 20 декабря. Известно, что у женщины не было постоянной регистрации и места проживания.
Следователи задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний сожитель погибшей.
По данным следствия, накануне вечером подозреваемый увидел, что женщина распивает спиртное с их общей знакомой без него. Мужчина разозлился и избил сожительницу. От повреждений женщина скончалась.
На месте происшествия нашли улики по уголовному делу, которое возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Расследование продолжается, подозреваемого заключили под стражу.
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