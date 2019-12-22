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В Ряжске устроили благотворительный концерт в помощь больному раком мальчику. Ему нужна пересадка костного мозга,
У семилетнего Максима Объедкова острый лимфобластный лейкоз. Ребенку срочно нужна дорогостоящая операция.
Благотворительный концерт устроили в районном Доме культуры. Благочинный Ряжского округа протоиерей Андрей Силинский отметил, что его приурочили ко дню памяти святителя Николая Чудотворца, при жизни совершавшего много добрых дел.
Священник выразил надежду, что по окончании концерта «людей, готовых протянуть руку помощи, сделать доброе дело станет еще больше».
Деньги на лечение собирает мать Максима (Объедкова Анастаси Валерьевна, реквизиты карты Сбербанка: 2202 2009 9645 2205).
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