В Рязанской области ищут 17-летнего подростка из Крыма

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В Рязанской области ищут 17-летнего Петра Микова из города Армянск республики Крым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О юноше «нет достоверной информации» с 19 декабря.
Отмечается, что он может находиться в любом регионе России.
Всех, кому известна информация о подростке, попросили обращаться по номерам 88007005452 или 112.
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