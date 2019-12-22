RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рыбновца, едва не задушившего подругу, приговорили к обязательным работам. Об этом
В мае 31-летний мужчина пил спиртное со знакомой. Пара поссорилась, и женщина стала оскорблять собутыльника. Тот, чтобы напугать подругу, начал душить ее со словами «Я тебя убью!»
Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством») и приговорили к 300 часам обязательных работ.
Приговор вступил в силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМединский объявил благодарность рязанской библиотеке
|
cледующая новость →Водителю, сбившему пешехода пьяным, дали условный срок
Наш бюджет — миллион рублей.