Рязанец стал участником шоу «Дом 2»

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Уроженец Рязани Роман Бекмурадов стал участником шоу «Дом 2» на ТНТ. 26-летний мужчина пришел на программу, чтобы «покорить сердце Клавы Безверховой», сообщает канал «
Отмечается, что Бекмурадов жил в Рязани до окончания школы, после чего переехал в столицу, чтобы заняться бизнесом.
На проект Роман пришел в декабре 2019 года.
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