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12:31, 22 декабря 2019 466
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Рязанец стал участником шоу «Дом 2» 1

Рязанец стал участником шоу «Дом 2»

Уроженец Рязани Роман Бекмурадов стал участником шоу «Дом 2» на ТНТ. 26-летний мужчина пришел на программу, чтобы «покорить сердце Клавы Безверховой», сообщает канал «Dom 2 Биография».

Отмечается, что Бекмурадов жил в Рязани до окончания школы, после чего переехал в столицу, чтобы заняться бизнесом.

На проект Роман пришел в декабре 2019 года.

Фото из Instagram Романа Бекмурадова


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