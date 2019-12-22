Мединский объявил благодарность рязанской библиотеке

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Фото: Pixabay.com
Министр культуры Владимир Мединский объявил благодарность Рязанской областной детской библиотеке. Учреждение отметили «за большой вклад в развитие культуры и в связи со 100-летием со дня основания», сообщили его сотрудники.
Библиотеку открыли на основе фондов гимназий, педагогического музея, духовной семинарии. Сейчас в ее фонде 180 тысяч изданий.
«Работу с книгой дополняют просветительские проекты, праздники, межрегиональные телемосты, конференции по проблемам детства и детского чтения», — пояснили сотрудники библиотеки.
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