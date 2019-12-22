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В воскресенье, 22 декабря, из ТЦ «Круиз» эвакуировали 150 человек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.
Пожарная сигнализация в торговом центре сработала в 15:25. На место выежали три расчета.
Как оказалось, задымление возникло на кухне одного из местных заведений. Там подгорела еда.
Никто не пострадал.
Стоит отметить, что посетителям кинотеатра, вынужденным уйти с показов, вернули деньги за билеты.
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