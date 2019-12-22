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15:57, 22 декабря 2019 358
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Из ТЦ «Круиз» эвакуировали 150 человек

Из ТЦ «Круиз» эвакуировали 150 человек

В воскресенье, 22 декабря, из ТЦ «Круиз» эвакуировали 150 человек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.

Пожарная сигнализация в торговом центре сработала в 15:25. На место выежали три расчета.

Как оказалось, задымление возникло на кухне одного из местных заведений. Там подгорела еда.

Никто не пострадал.

Стоит отметить, что посетителям кинотеатра, вынужденным уйти с показов, вернули деньги за билеты.


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