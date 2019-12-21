Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:08, 21 декабря 2019 130
 0    0

В Рязани вновь нашли мертвых птиц

В Рязани вновь нашли мертвых птиц

В Рязани вновь нашли мертвых птиц. Снимки опубликовали в Instagram в субботу, 21 декабря.

Автор фото пояснил, что заметил тушки перед заводом «Теплоприбор» на Куйбышевскому шоссе.

«Еще позавчера их не было. Это не одна и та же птица с разных ракурсов», — отметил пользователь соцсети с ником miylep.

Напомним, осенью рязанцы стали жаловаться, что находят мертвых птиц в разных микрорайонах. Столичный эксперт изучил тушки галок и предположил, что птицы могли отравиться оксидом серы или фенолом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
20 часов назад
Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Наш бюджет — миллион рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 7 089
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 16
18:37, 7 декабря 2019 17 423
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 354
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 5 220
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 4 015
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум