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В Рязани вновь нашли мертвых птиц. Снимки опубликовали в Instagram в субботу, 21 декабря.
Автор фото пояснил, что заметил тушки перед заводом «Теплоприбор» на Куйбышевскому шоссе.
«Еще позавчера их не было. Это не одна и та же птица с разных ракурсов», — отметил пользователь соцсети с ником miylep.
Напомним, осенью рязанцы стали жаловаться, что
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