В работе рязанских управляющих компаний нашли 60 нарушений

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В 16 по 21 декабря в Рязанской области прошло 99 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
Также за это время рассмотрели 235 обращений граждан. Специалисты нашли 59 нарушений в сфере содержания жилья и коммунальных услуг.
Организациям выдали 20 предписаний.
Как отметили в сообщении, с начала года в регионе прошло 266 проверок газового оборудования. Во время них нашли 287 нарушений.
С начала года в рамках проверок составили 237 протоколов об административных правонарушениях, предъявили штрафов на сумму 4 млн 657 тысяч рублей.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.