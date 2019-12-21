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Фото: Издательство «Пресса»
В Новомичуринске на перекрестке столкнулись три машины. Издательство «
В пятницу, 20 декабря, примерно в 17:30 на регулируемом перекрестке при повороте направо Renault въехал в Mitsubishi. Во вторую машину также врезался Peugeot.
Пострадавших нет. Автомобили получили серьезные повреждения.
Все водители утверждают, что ехали на «зеленый».
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