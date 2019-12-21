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В субботу, 21 декабря, на улице Московской в Касимове столкнулись «одиннадцатая» и «Волга». Фотографии с места аварии опубликовали в группе «
По словам очевидца, «Волга» двигалась по главной дороге. «ВАЗ-2111», выезжая, зацепил ее.
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