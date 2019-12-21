Рязанцы проводили Год театра

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 21 декабря, на Лыбедском бульваре прошло представление «НовоГод театра». Об этом сообщил
Рязанцы увидели главных персонажей «Новогодней столицы-2020» — Забаву, Рязанца-Косопуза, Евпатия Коловрата, Авдотью Рязаночку, Деда Мороза и Снегурочку.
На главной сцене Лыбедского бульвара рязанские артисты исполнили новогодние песни, показали танцевальные номера и вспомнили самые важные достижения Года театра.
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