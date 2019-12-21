Рязанцам с января повысят пенсии

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанцам с января повысят страховые пенсии. Выплаты неработающим жителям региона вырастут на 6,6%, сообщили в Пенсионном фонде (ПФР).
Прибавку получат более 260 тысяч рязанцев.
«Пенсионное обеспечение большинства получателей страховой пенсии состоит из двух частей: собственно страховая пенсия, размер которой зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, и фиксированная выплата к пенсии, предоставляемая в твердом размере», — поснили в ПФР.
С нового года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 87,24 рубля до 93 рублей. Размер фиксированных выплат к страховой пенсии по старости вырастет с 5 334,19 до 5 686,25 рубля.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Канищеве загорелась строящаяся многоэтажка — соцсети
|
cледующая новость →Минобороны передаст дома выселяемых жителей военного городка администрации Скопинского района — СМИ
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.