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12:01, 21 декабря 2019 493
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Рязанцам с января повысят пенсии

Рязанцам с января повысят пенсии

Фото: Pixabay.com

Рязанцам с января повысят страховые пенсии. Выплаты неработающим жителям региона вырастут на 6,6%, сообщили в Пенсионном фонде (ПФР).

Прибавку получат более 260 тысяч рязанцев.

«Пенсионное обеспечение большинства получателей страховой пенсии состоит из двух частей: собственно страховая пенсия, размер которой зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, и фиксированная выплата к пенсии, предоставляемая в твердом размере», — поснили в ПФР.

С нового года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 87,24 рубля до 93 рублей. Размер фиксированных выплат к страховой пенсии по старости вырастет с 5 334,19 до 5 686,25 рубля.


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