В Шиловском районе открыли отремонтированный дом культуры

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 19 декабря, в Ерахтуре Шиловского района открыли отремонтированный сельский дом культуры. Об этом сообщил
В мероприятии поучаствовал председатель облдумы Аркадий Фомин.
Дом культуры построили в 1937 году. В конце 2017 года капитально отремонтировали его кровлю.
Реконструкцию здания провели благодаря участию в федеральном партийном проекте «Единой России» — «Культура малой Родины».
Всего на ремонт дома культуры направили более 5 миллионов рублей, из них большая часть — средства федерального бюджета. Комплекс работ включал в себя ремонт фасада здания и крыльца, покраску стен зрительного зала, замену пола в нескольких помещениях и кресел в зрительном зале. Благотворительный фонд «Забота» выделил средства на оформление сцены.
Сейчас в учреждении работают девять клубных объединений, в них занимается около 80 человек, пять коллективов самодеятельного художественного творчества, три из которых — для детей в возрасте до 14 лет.
Сельчане постоянно участвуют в районных мероприятий. Самодеятельные артисты выступают с концертными программами в других селах Шиловского района.
«Когда только приступили к ремонту, я обещал, что все работы будут выполнены с хорошим качеством, день открытия вы определите сами и что мы обязательно пригласим наш прославленный Рязанский русский народный хор. Многоуровневый депутатский контроль позволил выстроить конструктивный диалог с подрядчиком и добиться результата — качественного выполнения работ, и сегодня это все есть — сказал, выступая перед жителями Ерахтура, Аркадий Фомин. — Все, что обещали, — сделали. Теперь у вас комфортные условия для проведения культурных мероприятий, хорошая аппаратура, появилось больше возможностей для занятий творчеством, получения дополнительного образования. Здесь, конечно, смогут совершенствовать свое мастерство и уже сложившиеся, любимые всеми вами коллективы. Уверен, что ваш дом культуры будет оставаться центром притяжения, где каждый найдет себе занятие по душе».
Глава облдумы вручил сельчанам награды регионального парламента.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВарламов включил открытие парковки около рязанского завода в антирейтинг года
|
cледующая новость →В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Наш бюджет — миллион рублей.