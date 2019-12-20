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21:44, 20 декабря 2019 278
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В Шиловском районе открыли отремонтированный дом культуры

В Шиловском районе открыли отремонтированный дом культуры

В четверг, 19 декабря, в Ерахтуре Шиловского района открыли отремонтированный сельский дом культуры. Об этом сообщил сайт облдумы.

В мероприятии поучаствовал председатель облдумы Аркадий Фомин.

Дом культуры построили в 1937 году. В конце 2017 года капитально отремонтировали его кровлю.

Реконструкцию здания провели благодаря участию в федеральном партийном проекте «Единой России» — «Культура малой Родины».

Всего на ремонт дома культуры направили более 5 миллионов рублей, из них большая часть — средства федерального бюджета. Комплекс работ включал в себя ремонт фасада здания и крыльца, покраску стен зрительного зала, замену пола в нескольких помещениях и кресел в зрительном зале. Благотворительный фонд «Забота» выделил средства на оформление сцены.

Сейчас в учреждении работают девять клубных объединений, в них занимается около 80 человек, пять коллективов самодеятельного художественного творчества, три из которых — для детей в возрасте до 14 лет.

Сельчане постоянно участвуют в районных мероприятий. Самодеятельные артисты выступают с концертными программами в других селах Шиловского района.

«Когда только приступили к ремонту, я обещал, что все работы будут выполнены с хорошим качеством, день открытия вы определите сами и что мы обязательно пригласим наш прославленный Рязанский русский народный хор. Многоуровневый депутатский контроль позволил выстроить конструктивный диалог с подрядчиком и добиться результата — качественного выполнения работ, и сегодня это все есть — сказал, выступая перед жителями Ерахтура, Аркадий Фомин. — Все, что обещали, — сделали. Теперь у вас комфортные условия для проведения культурных мероприятий, хорошая аппаратура, появилось больше возможностей для занятий творчеством, получения дополнительного образования. Здесь, конечно, смогут совершенствовать свое мастерство и уже сложившиеся, любимые всеми вами коллективы. Уверен, что ваш дом культуры будет оставаться центром притяжения, где каждый найдет себе занятие по душе».

Глава облдумы вручил сельчанам награды регионального парламента.


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