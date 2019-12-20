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20:41, 20 декабря 2019 345
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Следователь рассказал, как подросток убил и закопал в снег женщину в Спасске 1

Следователь рассказал, как подросток убил и закопал в снег женщину в Спасске

Опубликованы подробности убийства женщины, которую в Спасске зарезал подросток, а затем закопал в снег. Комментарий следователя по особо важным делам Рязанского МСО СУ СКР по области Дмитрия Крутова опубликовал «МК в Рязани».

Случай произошел в феврале этого года. 16-летний пьяный подросток подкараулил женщину у заправки. Он пошел за ней и следовал до дома, пока не убедился, что рядом никого нет. Несовершеннолетний напал на женщину, ударил кулаком по голове, отчего та упала на землю.

«Почувствовав силу, молодой человек принялся наносить многочисленные удары: не менее шести в голову и порядка семи по телу. Жестокость юноши не знала границ. Избив жертву, он схватился за нож и не менее четырех раз ударил им в голову потерпевшей», — рассказал следователь изданию.

Злоумышленник с помощью боксерских бинтов оттащил тело жертвы на 15 метров и ударил кулаком по окровавленной голове. Та перестала подавать признаки жизни, тогда молодой человек оттащил труп, обыскал карманы, нашел 300 рублей и забрал.

Тело подросток засыпал снегом и скрылся.

Следователь рассказал, что до убийства юноша совершал ночные кражи в разных торговых точках Спасска. Он обокрал магазин «Игрушки», откуда вынес товаров на 19 тысяч и наличность на шесть тысяч рублей. Другой ночью подросток «обчистил» табачный киоск, откуда забрал товаров на 74,5 тысячи рублей и похитил 700 рублей из кассы.

Также он обокрал павильон со сладостями, украв товаров на шесть тысяч и две тысячи из кассы.

В кражах молодой человек признался, в убийстве — нет.

Напомним, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, которое передали в суд.


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