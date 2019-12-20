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Фото: Pixabay.com
70-летний шатчанин едва не задушил 82-летнего родственника. Об этом сообщило издательство «
В полицию обратился житель села Польное Конобеево. По его словам, 70-летний мужчина «постоянно имел к нему какие-то претензии». Очередная ссора произошла у колонки, куда потерпевший пошел за водой. Во время конфликта нападавший стал душить своего родственника. Того спас прохожий.
На 70-летнего злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
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