Жительница Милославского района захотела выпить в четыре утра и попала под суд

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Жительница Милославского района попала под суд за ложный донос. Об этом пишет издательство «
Инцидент произошел 15 сентября. Известно, что в четыре утра 47-летняя женщина и ее подруга захотели выпить, но алкоголь находился в гараже сожителя нарушительницы.
«Подруги взломали замок и добыли две бутылки, которые тут же и выпили», — говорится в сообщении.
Вечером мужчина вернулся домой и стал задавать вопросы. Женщина рассказала ему, что двое незнакомцев избили ее, взломали гараж и унесли спиртное.
На место вызвали полицию, «потерпевшая» написала заявление. Однако оперативники выяснили, что преступления не было.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело, ей грозит штраф от 100 до 300 тысяч или лишение свободы до трех лет.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.