Объявленный в федеральный розыск рязанец забрался в чужую квартиру с ножом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в субботу, 30 ноября, в Рязани задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Правоохранители узнали, что в квартиру одного из домов на улице Гоголя проник человек с ножом. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый рязанец. Мужчину разыскивали за угон, его передали полиции.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ день рождения «Единой России» Владимир Нетесов провел прием граждан
|
cледующая новость →Упавшую вывеску на здании «Почты России» восстановят к концу недели
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.