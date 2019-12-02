В пронском селе сгорела недостроенная дача москвича

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на понедельник, 2 декабря, в пронском селе Яблонево сгорела недостроенная дача москвича. Об этом
Дом стоят на отшибе, пожар не угрожал сельчанам. Хозяина в этот момент не было.
На место выезжали два расчета. Отмечается, что пожарных вызвали, когда дом горел «уже вовсю горел». Зарево заметил проезжавший мимо водитель.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.