RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Упавшую вывеску на здании «Почты России» восстановят к концу недели. Об этом, в понедельник, 2 декабря, рассказала руководитель пресс-службы УФПС по Рязанской области Татьяна Обрядина.
По ее словам, новую вывеску уже заказали, замерщики приедут после обеда. К субботе она уже будет на прежнем месте.
Напомним, в субботу, 30 ноября, вывеска
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОбъявленный в федеральный розыск рязанец забрался в чужую квартиру с ножом
|
cледующая новость →В Рязани уничтожили четыре килограмма красной икры без документов
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.