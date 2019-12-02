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16:34, 2 декабря 2019 230

«Сбербанк» запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

«Сбербанк» запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

Со 2 декабря стартовала новогодняя акция «Сбербанка» по вкладам в рублях. Клиентам доступны вклады «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклады открываются на следующих условиях:

  • вклад «Новогодний бонус»:

Дата начала приема — 02.12.2019. Дата окончания приема (включительно) — 15.01.2020. Ставка по вкладу на срок от 4 до 9 месяцев составит 4,85%, на срок 9 месяцев — 5,25%. Минимальная сумма вклада — 50 000 руб. Вклад не пополняемый.

  • вклад «Выгодный старт»:

Дата начала приема — 02.12.2019. Дата окончания приема (включительно) — 31.01.2020. Ставка по вкладу: на срок 6 месяцев — 5,00%, на срок 1 год — 5,50%, на срок 1 год и 6 месяцев — 5,85%. Минимальная сумма вклада — 50 000 руб. Вклад доступен для клиентов, которые в период с 20.10.2018 по 20.11.2019 не открывали срочные вклады*. Вклад не пополняемый.

Подробные условия — на официальном сайте банка.

*Клиенты ПАО «Сбербанк», которые в период с 20.10.2018 по 20.11.2019 (включительно) не открывали следующие вклады: «KidsFuture», «Память и гордость», «СберKids», «Красная гвоздика», «Максимум выгоды», «Рядом», «Лови выгоду», «Большие планы», «Без паспорта», «Зелёный день», «Ставка на результат», «Ставка на максимум», «Рекордный», «Private Banking Управляй», «Private Banking Пополняй», «Private Banking Сохраняй», «Лидер Сохраняй», «Лидер Пополняй», «Лидер Управляй», «Особый Пополняй», «Особый Сохраняй», «Особый Управляй», «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн», «Сохраняй», «Сохраняй ОнЛ@йн», «Управляй», «Управляй ОнЛ@йн», «Жилищный», «Ипотечный», «Подари жизнь», «Онлайн плюс», «Онлайн плюс PB», «Выгодный старт».


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