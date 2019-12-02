Ольга Бузова вручила врачу из Рязани сертификат за победу в конкурсе

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Певица Ольга Бузова вручила врачу-хирургу из Рязани Ульяне Жучковой сертификат за победу во всероссийском конкурсе «Время женщин 2019» в номинации «Стиль жизни». Об этом сообщили в
Номинацию учредили для женщин, успешно совмещающих работу и семью. Критериями отбора стали достижения в научной и трудовой деятельности с одной стороны и благополучие в семье — с другой.
«Для женщин, связавших свою жизнь с такой непростой специальностью как хирургия, необыкновенно важным моментом является благополучие в семье, позволяющее полностью сосредоточится на работе», — отметил главврач рязанской БСМП Сергей Тарасенко.
Фото из группы «БСМП Рязань»
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