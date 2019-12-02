Автоинспекторы помогли беременной рязанке поменять колесо

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Фото: УМВД по Рязанской области
Автоинспекторы помогли беременной жительнице Клепиковского района поменять колесо. Об этом
У машины спустило колесо. Остановившаяся на дороге между населенными пунктами женщина начала волноваться. Отмечается, что она находится на восьмом месяце беременности.
«В отличие от транспортных средств, которые проезжали не оставшись, двигавшийся по служебной необходимости экипаж ДПС ГИБДД не проехал мимо», — уточнили в пресс-службе.
Автоинспекторы помогли беременной и рассказали ей, как поступить в непредвиденных ситуациях на дороге.
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