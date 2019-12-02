Аркадий Фомин обсудил с шиловцами гибель пчел и расширение местного музея

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В четверг, 28 ноября, председатель облдумы Аркадий Фомин встретился с жителями Шиловского района.
Во время лично приема к нему обратилась общественный хранитель музея, посвященного истории железнодорожной станции в Шилове Татьяна Филякова. По словам женщины, требуются дополнительные площади, чтобы открыть отдельную экспозицию к юбилею Победы.
Филякова рассказала, что руководство РЖД еще летом решило отремонтировать прилегающее помещение. Работы должны завершить к 1 января, но они работы идут медленно.
Аркадий Фомин посоветовал составить график работ и контролировать его выполнение, а со своей стороны пообещал держать вопрос в поле зрения.
Также спикер облдумы выслушал Михаила Орлова из села Ряссы, который говорил о гибели пчел. Фомин пообещал обратится в природоохранную прокуратуру и провести расширенное заседание комитета думы по аграрным вопросам.
Юрий Елкин, в свою очередь, попросил оборудовать раздевалку около дворовой хоккейной площадки. Фомин заверил, что обсудит вопрос с главой местной администрации.
Во время приема он рассмотрел не только обращения общественного значения, но и личные просьбы граждан.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.