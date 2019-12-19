Рязанца осудили за изнасилование знакомой

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Жителя Сапожковского района осудили за изнасилование знакомой, об этом
Известно, что преступление произошло 14 сентября 2018 года. Во время распития алкоголя мужчина изнасиловал женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью.
Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Мужчину признали виновным по пункту б части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и назначили 8 лет 4 месяцев колонии строгого режима.
Приговор вступил в силу.
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