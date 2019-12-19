Под Рязанью из реки выловили труп пропавшего неделю назад мужчины

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В Рыбновском районе из реки выловили труп мужчины, который пропал неделю назад. Об этом пишет «
Отмечается, что в среду, 18 декабря, мать погибшего объявила сына в розыск.
На следующий день тело 42-летнего местного жителя без признаков насильственной смерти достали из реки Вожа недалеко от деревни Ходынино.
По данным следователей, погибший злоупотреблял спиртным, рыбалкой не увлекался, с какой целью он пришел к воде — неизвестно.
По факту гибели рязанца следователи начали проверку.
Фото СУ СК России по Рязанской области
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.