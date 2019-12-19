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Любимов встретился с семьями героев-десантников, видео
Николай Любимов рассказал, что встретился с семьями Романа Соколова и Олега Ермакова — героев-выпускников Рязанского десантного училища.
«В 2000 годуэ ти молодые ребята погибли в бою в Аргунском ущелье. Десантники 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступили в неравный бой и выдержали нападения до 2,5 тысяч боевиков», — отметил глава региона.
Он также подчеркнул, что подвиг десантников стал легендой.
«Роман Соколов и Олег Ермаков — наши герои! У их подвига нет срока давности, и наша обязанность — сохранить память о нем на долгие годы», — заключил губернатор.
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