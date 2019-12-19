Из-за массового ДТП в центре Рязани образовалась пробка

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В четверг, 19 декабря, на Московском шоссе столкнулись шесть машин. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «Вконтакте».
Отмечается, что некоторые машины получили сильные повреждения. У одной из них оторвало колесо.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте образовалась пробка. Скорость движения на участке не превышает пяти километров в час. Пробка появилась от ТЦ «Премьер».
Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.