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14:45, 19 декабря 2019 126
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Фомин поучаствовал в обсуждении проблем здравоохранения на заседании Совета законодателей России

Фомин поучаствовал в обсуждении проблем здравоохранения на заседании Совета законодателей России

В понедельник, 16 декабря, в Москве прошло заседание Совета законодателей России, которое провел председатель Госдумы Федерального собрания Вячеслав Володин. Рязанскую область представил глава облдумы Аркадий Фомин.

Володин отметил, что к законодателям поступает огромное количество обращений со по поводу проблем в сфере здравоохранения.

Он обратил внимание на обеспечение медучреждений машинами скорой помощи, подчеркнув, что в некоторых регионах износ парка составляет 60-70%.

Также он отметил проблему укомплектованности медучреждений профессиональными кадрами — врачами и средним медицинским персоналом.

По словам Володина, необходимы дополнительные меры по совершенствованию подготовки медицинских кадров.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что обсуждаемые вопросы важны для каждого субъекта Федерации, каждой семьи и каждого гражданина.

Она добавила, то особое внимание было уделено первичному звену, которое нуждается в радикальных изменениях.

На заседании отметили, что до 10 января российские регионы должны составить планы улучшения работы поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов в селах. На модернизацию учреждений из федерального бюджета субъектам страны выделят 600 миллиардов рублей.

Представители регионов затронули предстоящие изменения в системе обязательного медицинского страхования. Они озвучили предложение организовать общественный контроль в этой сфере.

«Вопросы обеспечения качества и доступности медицинской помощи и формирования системы защиты прав пациентов стали ключевыми на заседании Совета законодателей России. Они находятся на контроле главы государства. В ходе обсуждения региональные законодатели получили возможность обозначить свою позицию, и, что самое главное — при формировании законодательных инициатив и поправок к федеральным законам будут учтены наши предложения», — рассказал председатель областной думы Аркадий Фомин.


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