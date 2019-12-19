Аркадия Фомина наградили в Госдуме

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В среду, 18 декабря, в Госдуме на заключительной заседании осенней сессии наградили председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина. Он получил почетный знак Госдумы Федерального собрания России.
Награду Аркадию Фомину вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Эта награда — результат совместной работы. Спасибо депутатам Рязанской областной думы, особенно тем, кто стоял у истоков формирования законодательной системы в нашем регионе», — сказал Аркадий Фомин.
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