А что в кино? «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Главной премьерой недели можно назвать продолжение саги Звездных войн — фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», в которой завершается история семьи Скайуокеров.
Немецкий фильм «Выпьем за любовь» режиссера Зенке Вортманна рассказывает о неожиданном повороте в, казалось бы, самом обычном семейном ужине.
Полный обзор фильмов смотрите в нашем разделе «
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.