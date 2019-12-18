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Рязанским кондукторам планируют повысить зарплаты после новогодних праздников. Об этом сообщил
В среду, 18 декабря, прошло заседание рабочей группы по разрешению конфликтной ситуации на МУП «УРТ». На встрече обсудили повышение зарплат кондукторам.
«Первый шаг в этом направлении сделан и ближайшую индексацию планируют провести после новогодних праздников. Сейчас просчитываются все экономические нюансы», — отметили в сообщении.
Также участники обсудили переподготовку водителей троллейбусов в связи с объединением предприятий на базе УРТ и переходом туда сотрудников.
Кроме водителей переподготовку смогут пройти кондукторы и механики. На встрече отметили, что штат троллейбусов планируют увеличить из-за поступления троллейбусов из Москвы.
«Мы будем использовать все возможности, чтобы не оставить людей без работы», — подчеркнул начальник управления транспорта Андрей Михно.
На заседании предложили бесплатно обучать молодых специалистов, но с составлением договора, по которому они должны будут отработать определенное время на предприятии. Руководство УРТ проработает этот вопрос с рязанскими автошколами.
Также руководство УРТ вопросы контроля за правилами и графиком движения маршруток.
Как отметил Андрей Михно, «перевозчики, не соблюдающие нормы федерального и областного законодательства будут в судебном порядке лишены права на перевозку по маршрутам».
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.