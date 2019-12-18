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20:08, 18 декабря 2019 228
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Рязанским кондукторам планируют повысить зарплаты

Рязанским кондукторам планируют повысить зарплаты

Рязанским кондукторам планируют повысить зарплаты после новогодних праздников. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В среду, 18 декабря, прошло заседание рабочей группы по разрешению конфликтной ситуации на МУП «УРТ». На встрече обсудили повышение зарплат кондукторам.

«Первый шаг в этом направлении сделан и ближайшую индексацию планируют провести после новогодних праздников. Сейчас просчитываются все экономические нюансы», — отметили в сообщении.

Также участники обсудили переподготовку водителей троллейбусов в связи с объединением предприятий на базе УРТ и переходом туда сотрудников.

Кроме водителей переподготовку смогут пройти кондукторы и механики. На встрече отметили, что штат троллейбусов планируют увеличить из-за поступления троллейбусов из Москвы.

«Мы будем использовать все возможности, чтобы не оставить людей без работы», — подчеркнул начальник управления транспорта Андрей Михно.

На заседании предложили бесплатно обучать молодых специалистов, но с составлением договора, по которому они должны будут отработать определенное время на предприятии. Руководство УРТ проработает этот вопрос с рязанскими автошколами.

Также руководство УРТ вопросы контроля за правилами и графиком движения маршруток.

Как отметил Андрей Михно, «перевозчики, не соблюдающие нормы федерального и областного законодательства будут в судебном порядке лишены права на перевозку по маршрутам».


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