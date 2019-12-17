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17:41, 17 декабря 2019 152
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«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление

«Яндекс» представил крупное обновление своего поискового сервиса. Презентация состоялась в офисе компании во вторник, 17 декабря, передает ТАСС. Обновление получило название «Вега».

«В этом обновлении мы соединили передовые разработки „Яндекса“ — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов», — рассказал руководитель поискового портала «Яндекс» Андрей Стыскин.

Как сообщили представители корпорации, теперь интернет-пользователи смогут находить то, что им необходимо, в конкретном районе, квартале или даже доме.

Кроме этого, скорость и качество поиска улучшены при помощи нейросетей, а в версии для смартфонов теперь доступна предварительная загрузка результатов поиска.

Были обновлены также сервисы «Яндекс.Район» и «Яндекс.Услуги». С помощью первого жильцы одного дома смогут общаться в публичном чате, а сервис «Услуги» теперь будет показывать конкретные предложения на карте, сообщается в корпоративном блоге.


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