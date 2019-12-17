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В Мордовии рязанец напал на сотрудницу микрофинансовой организации и украл у нее кошелек, сообщили в пресс-службе МВД по Республике.
В полицию обратилась сотрудница организации по выдаче микрозаймов. Она рассказала, что к ней обратился мужчина с просьбой взять кредит. Специалист вынуждена была отказать незнакомецу, тогда мужчина взял ее за шею и попытался задушить. После чего схватил кошелек женщины и убежал. Всего он украл 5 тысяч 900 рублей.
Оперативники разыскали злоумышленника, им оказался 48-летний ранее судимый рязанец. Подозреваемый полностью признал свою вину.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.