В Астраханской области из-за отказа двигателя экстренно сел на грунт дальний бомбардировщик

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Экстренную посадку совершил в Астраханской области дальний бомбардировщик Ту-22.
У самолета отказал двигатель и, чтобы воздушное судно не упало на населенный пункт, летчики выполнили посадку на грунт, —
Подробности о том, в каком состоянии находится самолет и от какого населенного пункта его отводили, не сообщается.
Известно, что летчики в порядке, самостоятельно покинули самолет и уже доставлены в аэропорт базирования.
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