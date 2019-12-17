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19:49, 17 декабря 2019 113
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В Астраханской области из-за отказа двигателя экстренно сел на грунт дальний бомбардировщик

В Астраханской области из-за отказа двигателя экстренно сел на грунт дальний бомбардировщик

Экстренную посадку совершил в Астраханской области дальний бомбардировщик Ту-22.

У самолета отказал двигатель и, чтобы воздушное судно не упало на населенный пункт, летчики выполнили посадку на грунт, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Подробности о том, в каком состоянии находится самолет и от какого населенного пункта его отводили, не сообщается.

Известно, что летчики в порядке, самостоятельно покинули самолет и уже доставлены в аэропорт базирования.


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