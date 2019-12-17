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9:21, 17 декабря 2019 139
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Шушун матери Есенина впервые вывезли из Константинова

Шушун матери Есенина впервые вывезли из Константинова

Шушун матери Сергея Есенина впервые вывезли за пределы Константинова. Об этом сообщили в музее-заповеднике поэта.

Отметим, шушун — это верхняя женская одежда. Она известна по стихотворению поэта «Письмо матери»:

«Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном ветхом шушуне».

Более сотни уникальных предметов из музея Есенина в Константинове представили в музее-заповеднике Пушкина в подмосковном поселке Большие Вязьмы. В экспозиции — прижизненные издания поэта и рукописи его произведений, живописные и графические работы рязанских авторов, оригинальные фотографии 1909-1925 годов, а также личные вещи Сергея Есенина.

Выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин» продлится до 28 января.

Фото музея-заповедника Есенина в Константинове


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