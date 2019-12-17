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Рязанец показал, как убивал мигранта в Ворошиловке. Видео следственного эксперимента опубликовала телекомпания «Город».
Следователи установили, что вечером 9 декабря мужчина возвращался из магазина. Он подошел к «ГАЗели» у дома на улице Старореченской и из-за «внезапного чувства неприязни» нанес ножевые ранения двоим пассажирам. Водитель уехал с места происшествия. Один из пострадавших
Как оказалось, 35-летний нападавший был пьян. На него завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
Следователи выяснили, что место, где произошло преступление, не освещено. Мэрию обязали
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.