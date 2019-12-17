Рязанцам напомнили про «ипотечные каникулы»

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Рязанцам напомнили о возможности взять «ипотечные каникулы», сообщило рязанское отделение ЦБ.
В сообщении говорится, что 99,4% рязанцев своевременно совершают платежи по ипотеке. За январь-октябрь банки предоставили рязанцам 8 тысяч 832 ипотечных жилищных кредита на 16,1 миллиардов рублей, при средней ставке в октябре — 9,37%. Совокупная величина задолженности достигла 52,4 миллиарда рублей.
31 июля 2019 года заемщики могут приостановить или уменьшать выплаты по кредиту, если оказались в сложной жизненной ситуации. Однако это необходимо подтвердить документально.
К таким случаям относятся: потеря работы, инвалидность первой или второй группы, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд. Также сообщается, что каникулы можно взять как по новым, так и по действующим кредитам.
«По каждому кредитному договору льготой можно воспользоваться только один раз. Предмет ипотеки должен быть единственным жильем заемщика, размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей, а условия договора не должны ранее меняться. Заемщик сам определяет размер выплат, дату начала льготного периода и его протяженность», — подчеркнули в Центробанке.
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