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12:14, 17 декабря 2019 375
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Ростуризм в два раза завысил количество гостей фестиваля «Катай, Рязань» 1

Ростуризм в два раза завысил количество гостей фестиваля «Катай, Рязань»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Ростуризм в два раза завысил количество гостей фестиваля «Катай, Рязань». По данным его сайта, мероприятие посетили более десяти тысяч человек Ранее рязанское УМВД сообщило, что гостей было около пяти тысяч.

Стоит отметить, что фестиваль организовал сам Ростуризм в рамках проекта «Новогодняя столица России».

Как говорится в сообщении Ростуризма, трансляцию праздника в соцсетях посмотрели более 30 тысяч зрителей.

Фестиваль «Катай, Рязань» проводили на площади Ленина в субботу, 14 декабря. На выступления сноубордистов приходили посмотреть губернатор Николай Любимов и его супруга.


© RZN.info

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