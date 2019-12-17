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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Ростуризм в два раза завысил количество гостей фестиваля «Катай, Рязань». По данным его
Стоит отметить, что фестиваль организовал сам Ростуризм в рамках проекта «Новогодняя столица России».
Как говорится в сообщении Ростуризма, трансляцию праздника в соцсетях посмотрели более 30 тысяч зрителей.
Фестиваль «Катай, Рязань»
© RZN.info
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