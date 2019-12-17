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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
На фестиваль «Катай, Рязань» пришли около пяти тысяч человек. Об этом
Спортивно-музыкальный фестиваль
В пресс-службе отметили, что в магазинах рядом с площадью Ленина не продавали алкоголь.
«Нештатных ситуаций допущено не было», — уточнили в полиции.
Напомним, на фестиваль «Катай, Рязань»
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.