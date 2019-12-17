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11:04, 17 декабря 2019 451
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На фестиваль «Катай, Рязань» пришли около пяти тысяч человек 3

На фестиваль «Катай, Рязань» пришли около пяти тысяч человек

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

На фестиваль «Катай, Рязань» пришли около пяти тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Спортивно-музыкальный фестиваль проводили на площади Ленина в субботу, 14 декабря, с 10:00 до 22:00. Полицейские досматривали гостей и патрулировали территорию с собаками.

В пресс-службе отметили, что в магазинах рядом с площадью Ленина не продавали алкоголь.

«Нештатных ситуаций допущено не было», — уточнили в полиции.

Напомним, на фестиваль «Катай, Рязань» приходили губернатор Николай Любимов и его супруга.


© RZN.info

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