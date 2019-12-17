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18:24, 17 декабря 2019 344
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Оксана Любимова анонсировала создание «Фабрики процессов»

Оксана Любимова анонсировала создание «Фабрики процессов»

Фото: Правительство Рязанской области

В понедельник, 16 декабря, в Рязанской области начал работу межрегиональный форум «Вектор производительности», сообщили на сайте правительства региона.

В мероприятии участвовали директор департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития России Александр Молодцов, заместитель генерального директора АНО «ФЦК» Светлана Горчакова, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Оксана Любимова, директор фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин, председатель ассоциации предпринимателей региона Павел Яковлев, представители предприятий — участников нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Гостей форума от имени губернатора Николая Любимова приветствовала заместитель председателя правительства региона Светлана Горячкина. Она поблагодарила министерство экономического развития России и Федеральный центр компетенций за комплексную и системную поддержку Рязанской области.

Руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Оксана Любимова проинформировала о работе организации. Она поблагодарила за всестороннюю помощь правительство региона.

«Мы уверены, что с такой поддержкой мы сможем многого достичь», — подчеркнула Оксана Любимова.

В числе приоритетных для РЦК планов на 2020 год она обозначила увеличение числа предприятий — участников проекта по повышению производительности труда, а также создание «Фабрики процессов», которая поможет максимально объединить обучение с производством.


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