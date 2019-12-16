В Сасовском районе «десятка» улетела в кювет, пострадала девушка

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 15 декабря, в Сасовском районе на трассе Фроловское-Каргашино ВАЗ-2110 вылетел в кювет. Об этом пишет ИД «
По предварительной информации, 26-летняя жительница села Каргашино из-за гололеда не справилась с управлением. Пострадавшую госпитализировали.
По факту ДТП началась проверка.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.