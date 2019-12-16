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15:29, 16 декабря 2019 298
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В Сасовском районе «десятка» улетела в кювет, пострадала девушка

В Сасовском районе «десятка» улетела в кювет, пострадала девушка

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 15 декабря, в Сасовском районе на трассе Фроловское-Каргашино ВАЗ-2110 вылетел в кювет. Об этом пишет ИД «Пресса».

По предварительной информации, 26-летняя жительница села Каргашино из-за гололеда не справилась с управлением. Пострадавшую госпитализировали.

По факту ДТП началась проверка.


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