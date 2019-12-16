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Метеорологи оценили качество воздуха в Рязани за ноябрь. Об этом сообщил
Кратность превышения ПДК составила 1,7. Кроме этого наблюдались превышения по взвешенным веществам и сероуглероду. Ранее аналогичные нарушения нашли 19 и 29 ноября. В том же месяце в облдуме обсудили
Справка:
Диоксид азота — один из самых распространенных загрязнителей атмосферы, играющий немалую роль в образовании смога и кислотных осадков. Вещество высокотоксично (имеет максимальный класс опасности) и в небольших концентрациях сильно раздражает дыхательные пути, а также вызывает симптомы отравления.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.