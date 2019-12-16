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10:46, 16 декабря 2019 396
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Рязанка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного мужа, который хотел ее задушить

Рязанка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного мужа, который хотел ее задушить

Рязанка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного мужа, который хотел ее задушить, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 27-летняя рязанка, которая сообщила, что 34-летний супруг угрожал задушить ее. Девушка испугалась за свою жизнь и выпрыгнула из окна второго этажа.

Выяснилось, что муж пострадавшей вернулся домой пьяный. Супруги поссорились и рязанец попытался задушить свою жену. Он также закрыл на ключ входную дверь. После того, как у девушки не получилось выти из квартиры, она выпрыгнула из окна. Ее госпитализировали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит два года тюрьмы.


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