RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного мужа, который хотел ее задушить, об этом
В полицию обратилась 27-летняя рязанка, которая сообщила, что 34-летний супруг угрожал задушить ее. Девушка испугалась за свою жизнь и выпрыгнула из окна второго этажа.
Выяснилось, что муж пострадавшей вернулся домой пьяный. Супруги поссорились и рязанец попытался задушить свою жену. Он также закрыл на ключ входную дверь. После того, как у девушки не получилось выти из квартиры, она выпрыгнула из окна. Ее госпитализировали.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит два года тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области во время тестирования школьников нашли 13 наркоманов
|
cледующая новость →На окраине Рязани загорелся автомобиль
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.