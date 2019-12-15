В рязанской детской поликлинике появился новый аппарат за 1,5 миллиона

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В детской поликлинике №3 появился новый лор-комбайн. Об этом сообщил региональный минздрав.
Как пояснили в ведомстве, комплекс предназначен для процедур в лор-кабинете, в том числе для промывания ушей, лечения с помощью жидких и масляных лекарственных препаратов, осмотров.
Стоимость аппарата составила 1,5 миллиона.
Помимо этого, в поликлинике стал работать рентгеновский кабинет, ранее оборудованный цифровым рентгенодиагностическим комплексом.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРоссиянам дали рекомендации по выбору чая
|
cледующая новость →The New York Times написала о выдворении американцев после лекции в рязанском вузе
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.