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21:47, 15 декабря 2019 180
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В Калуге двое подростков сбежали из дома и поселились в канализации

В Калуге двое подростков сбежали из дома и поселились в канализации

В Калуге двое подростков сбежали из дома и поселились в канализации. Об этом сообщили на сайте регионального следкома.

Школьники пропали 10 декабря. Их искали полицейские, следователи и волонтеры. Подростков заметили, когда они гуляли в сквере. Чтобы купить еду, они собирали банки и сдавали их в пункты приема металлолома. Ночевали юноши в канализации.

Следователю подростки рассказали, что не хотели, чтобы их нашли.

Следком проводит проверку, которая установит возможные факты правонарушений, совершенных самими школьниками или в их отношении.

Фото с сайта калужского СУ СКР


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