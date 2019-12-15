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В Калуге двое подростков сбежали из дома и поселились в канализации. Об этом
Школьники пропали 10 декабря. Их искали полицейские, следователи и волонтеры. Подростков заметили, когда они гуляли в сквере. Чтобы купить еду, они собирали банки и сдавали их в пункты приема металлолома. Ночевали юноши в канализации.
Следователю подростки рассказали, что не хотели, чтобы их нашли.
Следком проводит проверку, которая установит возможные факты правонарушений, совершенных самими школьниками или в их отношении.
Фото с сайта калужского СУ СКР
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.